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Bodrum polisi, katil zanlısını saklandığı evde yakaladı

Sakarya’da, ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan yaklaşık bir buçuk yıldır aranan şüpheli R.O.B., Muğla’nın Bodrum ilçesinde saklandığı evde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

  • Muammer Başkan- TürkMedya Ege Temsilcisi
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, 27 Nisan 2017’de, 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Nakliyeciler Sitesinin önündeki silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
 
Olaya karışan ve olaydan sonra kaçan R.O.B., yaklaşık bir buçuk yıldır ‘Çocuğu kasten öldürmek’ suçlamasıyla aranıyordu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 32 sanık hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 4 müşteki yer alıyor. İddianamede, 32 sanık hakkında, "kasten öldürmek" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" ve diğer suçlardan 91 yıl onar aydan dört yüz otuz dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor. 
 
Bodrum polisi yakaladı 
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince ‘Çocuğu Kasten Öldürmek’ suçundan aranan ve Arnavut Okan lakaplı R. O. B. isimli şahsın, Bodrum’da saklandığı öğrenildi. Bodrum polisi, sabah saatlerinde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla, şüpheli R.O.B.’yi saklandığı evde yakaladı. Ayrıca operasyonda R.O.B. ile birlikte bu kişinin saklanmasına yardım yataklık ettiği şüphesi ile birçok suçtan kaydı bulunan C.U., Ü.C., B.Z. isimli şüpheliler de yakalandı. Evde yapılan aramada; bir miktar kokain ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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