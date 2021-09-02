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Bodrum yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA2 Eylül 2021 Perşembe 18:46 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 18:47
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Yalıçiftlik Mahallesi Alazeytin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 12 helikopter, çok sayıda arazöz, Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine ait itfaiyeler ve su tankerlerince müdahale edildi.

Çalışmalara, ilçedeki bazı inşaat firmalarına ait mikserler, Bodrum Belediyesi ekipleri ve gönüllüler de destek verdi.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle tarım arazilerine de sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yangında 5 hektarı ormanlık, 8 hektarı ziraat olmak üzere 13 hektarlık alan zarar gördü.

Ekipler, havadan ve karadan soğutma çalışmasını sürdürüyor.

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