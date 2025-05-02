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Bodrum'a kruvaziyerle 590 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine 'Explora I' isimli kruvaziyerle 590 yolcu geldi.

AA2 Mayıs 2025 Cuma 13:44 - Güncelleme:
Bodrum'a kruvaziyerle 590 yolcu geldi
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Marmaris Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren Valletta bayraklı 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD'li 590 yolcu ve 634 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası sahili başta olmak üzere Kumbahçe, Kale Caddesi ve marinada gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da tekne turlarına katıldı.

Kruvaziyerin gece saatlerinde demir alarak Samos Limanı'na gitmesi bekleniyor.

  • Bodrum kruvaziyer
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