İSTANBUL 26°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2024 Cuma / 20 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9701
  • EURO
    35,8546
  • ALTIN
    2531.26
  • BIST100
    10911.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bodrum'a turist akını: İki kruvaziyerle 3 bin kişi geldi
Güncel

Bodrum'a turist akını: İki kruvaziyerle 3 bin kişi geldi

Turistlerin uğrak noktalarından biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyerle 3 bin 53 yolcu geldi.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 16:52 - Güncelleme:
Bodrum'a turist akını: İki kruvaziyerle 3 bin kişi geldi
ABONE OL

Malta bayraklı 265 metrelik "Marella Discovery" isimli kruvaziyer, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Bozcaada Limanı'ndan sonra rotasını ilçeye çeviren gemide, çoğu İngiliz 1891 yolcu ile 741 personel bulunduğu belirtildi.

ÇOĞU ABD VE İNGİLTERE VATANDAŞI

Heraklion Limanı'ndan gelen Bahamalar bayraklı 242 metrelik "Vista" adlı kruvaziyerde ise çoğu ABD ve İngiltere vatandaşı 1162 yolcu ve 777 personelin yer aldığı belirtildi.

Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.

İlçeyi günübirlik ziyaret eden "Marella Discovery"in bir sonraki durağı Heraklion Limanı olacak. "Vista" ise Marmaris ilçesine hareket edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.