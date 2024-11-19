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  • Bodrum'da 16 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı
Güncel

Bodrum'da 16 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede çocukların da bulunduğu 16 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

AA19 Kasım 2024 Salı 22:13 - Güncelleme:
Bodrum'da 16 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk 16 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı. Şüpheli, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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