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Bodrum'da ana isale hattında patlama: 16 mahalleye su verilemeyecek

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana isale hattında yaşanan patlama nedeniyle onarım çalışmaları sürerken, 16 mahalleye bir süre su verilemeyeceği bildirildi.

DHA4 Mayıs 2024 Cumartesi 12:46 - Güncelleme:
Bodrum'da ana isale hattında patlama: 16 mahalleye su verilemeyecek
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Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi Yeni Otogar önünden geçen ana isale hattında dün saat 22.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yol yarıldı ve tonlarca su boşa aktı. İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler gece saatlerinde bölgede onarım çalışması başlattı. Bu kapsamda, devam eden çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Yoğun trafik nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ana isale hattındaki patlama nedeniyle 16 mahallede su kesintisinin yaşanacağı bildirildi. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bodrum Torba Mahallesi ana içme suyu hattında patlak meydana gelmiştir. Yalıkavak, Koyunbaba, Gümüşlük, Bahçelievler, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, Gölköy, Türkbükü, Gündoğan, Küçükbük, Farilya, Dirmil, Geriş, Turgutreis ve Dağbelen mahallelerimizi etkileyen arızanın yaşandığı bölgede ekiplerimiz ilk andan itibaren aralıksız olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Arızanın tamiratı, boşalan boruların ve depoların tekrar dolması süresince belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Tamirat çalışmaları ve su kesintisi ile ilgili gelişmeleri vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" denildi.

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