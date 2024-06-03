İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2024 Pazartesi / 27 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1964
  • EURO
    34,9792
  • ALTIN
    2402.98
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bodrum'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 21 düzensiz göçmen yakalandı.

AA3 Haziran 2024 Pazartesi 06:54 - Güncelleme:
Bodrum'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında sürat teknesi ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan sürat teknesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle müşterek yapılan takip sonucunda karada 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken tespit edilen 2 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.