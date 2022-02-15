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  • Bodrum'da 33 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı
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Bodrum'da 33 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA15 Şubat 2022 Salı 07:07 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 07:07
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 Şubat saat 07.30'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup kaçak göçmenin Bodrum açıklarında olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 15 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler 13 Şubat saat 06.25'te, Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 18 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

  • Sahil Güvenlik Komutanlığı
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