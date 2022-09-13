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Bodrum'da 35 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 gün arayla Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA13 Eylül 2022 Salı 12:48 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Eylül günü saat 03.20'de, Bodrum açıklarındaki lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler, 11 Eylül günü saat 02.00'de de Bodrum açıklarındaki lastik botta kaçak göçmenler bulunduğu ihbarıyla harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmeni daha kurtardı. Kıyıya çıkarılan toplam 35 kaçak göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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