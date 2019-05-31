Bodrum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.43'te Gökova Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Bodrum'un yaklaşık 4 kilometre açığında kaydedilen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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