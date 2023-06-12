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Bodrum'da 86 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum İlçesi açıklarındaki yelkenli teknede 86 düzensiz göçmen yakalandı.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 21:09 - Güncelleme:
Bodrum'da 86 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Ekipler, İtalya rotası üzerinde hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu.

Teknede bulunan 86 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Marmaris ilçesindeki gezi teknesi ile Fethiye ilçesindeki özel teknede rahatsızlanan kişilerin tıbbi tahliyesini gerçekleştirdiği belirtildi.

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