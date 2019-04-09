16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6843
  • 6,4093
  • 237.415
  • 96.978
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bodrum'da acı olay! Kadın motosikletli beton mikseri altında kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, beton mikseri ile yolun sağına park eten otomobil arasında sıkışan kadın motosiklet sürücüsü Meral Bacınoğlu (40), feci şekilde can verdi. Kaza, bölgede bulunan işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Saat 17.30 sıralarında Yokuşbaşı Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Meral Bacınoğlu, cadde üzerinde bulunan marketten alışveriş yaptıktan sonra 48 VU 317 plakalı motosikleti ile hareket etti. Bacınoğlu otoparktan çıktığı sırada, arkasından gelen G.Ç. yönetimindeki 48 U 2805 plakalı plakalı beton mikseri ile cadde üzerinde hatalı park yaptığı iddia edilen otomobilin arasında kaldı. Önce beton mikserine daha sonra da hatalı park yapan araca çarpan Bacınoğlu, dengesini kaybetti. Bacınoğlu, beton mikserinin altında kaldı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kafasında kask olan Meral Bacınoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Bacınoğlu´nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, beton mikserinin şoförü G.Ç. ise gözaltına alındı.
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/04/09/090420190802038355594_3.jpg>
 
KAZA ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA
 
Kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alışveriş sonrası kaskını takan Bacınoğlu motosikletine bindikten sonra hareket ediyor. Bacınoğlu caddeye çıktığı sırada, arkasından gelen beton mikseri ile yol üzerinde hatalı park ettiği iddia edilen otomobilin arasında kalıyor. Önce beton mikserine daha sonrada otomobile çarpan Bacınoğlu, dengesini kaybederek devriliyor. Bacınoğlu beton mikserinin altında kalıyor.

KAPLAN´a entegre edilen OMTAS, hareketli hedefleri başarıyla vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Katar'dan 3 bankaya dava

Katar'dan 3 bankaya dava

Terörden ihraç edilen eski başkanla poz verdi

Terörden ihraç edilen eski başkanla poz verdi

Birlikler Trablus'ta ilerliyor

Birlikler Trablus'ta ilerliyor

TEM’de feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

TEM’de feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Libya’da yeni bir iç savaşın çanları çalıyor

Libya’da yeni bir iç savaşın çanları çalıyor

İmamoğlu'na özür çağrısı

İmamoğlu'na özür çağrısı

'Gizli Servis direktörünü görevden aldı'

'Gizli Servis direktörünü görevden aldı'
 

POPÜLER HABERLER

Köpeğine deodorant sıkıp, görüntü paylaşan üniversiteli gence tepki

Köpeğine deodorant sıkıp, görüntü paylaşan üniversiteli gence tepki

Hayvanların panoramik fotoğrafını çekmeye çalışırken komik duruma düştüler

Hayvanların panoramik fotoğrafını çekmeye çalışırken komik duruma düştüler

Ünlü şarkıcı Della Miles: Türkiye mükemmel bir ülke

Ünlü şarkıcı Della Miles: Türkiye mükemmel bir ülke

Antalya'da bulundu! Dünyanın en eskisi...

Antalya'da bulundu! Dünyanın en eskisi...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA