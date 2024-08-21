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Güncel

Bodrum'daki cinayette tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 07:40 - Güncelleme:
Bodrum'daki cinayette tutuklu sayısı 7'ye yükseldi
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında D.S, A.K. ve M.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

- OLAY

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ihbar üzerine bir eve giden polis ekibi, T.Y. ve A.S'yi evde ölü bulmuş, bu kişilerin silahla ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etmişti.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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