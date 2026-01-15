İSTANBUL 12°C / 8°C
Güncel

Bodrum'da dehşet! Cam şişeyle kadını doğramaya çalıştı

Bodrum'da cam şişeyle kadının boğazını ve bileklerini kesmeye çalıştı. Kadının boğazını kesen Mustafa Karacan, 'Seni öldüreceğim, kimse seni elimden kurtaramaz' diyerek kız arkadaşını tehdit etti. Olayın ardından gözaltına alınan Karacan tutuklandı.

15 Ocak 2026 Perşembe 15:23
Bodrum'da dehşet! Cam şişeyle kadını doğramaya çalıştı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 Haziran 2024 tarihinde elindeki cam şişeyi kırıp yanındaki kadının boğazını ve bileklerini kesmeye çalışan şahıs 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Bodrum'a iş bulmak için gelen Mustafa Karacan ve kız arkadaşı F.O. bir süre iş bulmaya çalıştı. Aynı otelde kalan ikiliden F.O., iş aramak için otelden ayrıldı. İş bulamayan F.O., erkek arkadaşını arayarak bulunduğu noktaya çağırdı. Kız arkadaşı F.O.'nun otelden haber vermeden ayrılmasına sinirlenen Karacan kadının yanına gelir gelmez elindeki cam şişeyi kırarak saldırmaya başladı. Bir yandan kadını tutan Karacan, bir yandan da elindeki kırık cam şişeyle kadını yaralamaya başladı. Boğazını kırık cam şişesi kesmeye çalışan Karacan kadını bir çok yerinden yaraladı. Özellikle boğazından ve kolundan yaralanan F.O.'yu çevredeki vatandaşlar kurtardı. Kadının boğazını kesen Karacan'ın, "Seni öldüreceğim, kimse seni elimden kurtaramaz" diyerek tehdit etti. Olayın ardından gözaltına alınan Karacan tutuklandı.

"DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI"

Yaşanan dehşet anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Karacan'ın F.O.'yu darp ettiği, yoldan geçen vatandaşların olaya müdahale etmek istediği ancak engellendiği görüldü.

"19 YIL HABİS CEZASI VERİLDİ"

Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Mustafa Karacan, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığa kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezası verdi.

