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Bodrum'da fırtına: Dalgaların boyu 3 metreyi aştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle bir yelkenli karaya çıktı. Dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aşarken, kent genelinde fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Bodrum ve Datça arasındaki feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

DHA7 Aralık 2021 Salı 13:54 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 13:54
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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Sabah saatlerinde güney yönünden esen ve etkili olan rüzgarın saatteki hızı 70 kilometreyi buldu. Bitez Sahili'nde 15 metre uzunluğunda yelkenli bir tekne fırtınada sürüklenip, karaya oturdu. Tekne sahibi koruma amaçlı teknesini ağaca sabitledi. Karaya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı. Bodrum ve Datça arasındaki feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Kızılağaç mevkiinde yolun çökmesi sonucu bir servis minibüsü mahsur kaldı. Fırtına yaşamı olumsuz etkilerken, ilçede yaşayanlar zor anlar yaşadı. Fırtınanın gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini yitireceği belirtildi.

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