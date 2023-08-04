İSTANBUL 35°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2023 Cuma / 18 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0166
  • EURO
    29,5525
  • ALTIN
    1677.82
  • BIST100
    7274.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bodrum'da isale hattı yine patladı, vatandaş mağdur oldu
Güncel

Bodrum'da isale hattı yine patladı, vatandaş mağdur oldu

CHP'li Bodrum Belediyesine ait ana isale hattı yine patladı. Cadde ve sokakların adeta dereye döndüğü patlama sonrası asfalt yarıldı, tonlarca su boşa aktı.

IHA4 Ağustos 2023 Cuma 11:33 - Güncelleme:
Bodrum'da isale hattı yine patladı, vatandaş mağdur oldu
ABONE OL

Sıcak yaz günlerinde hemen hemen her mahallesinden susuzluk şikayeti gelen Muğla Bodrum'da ana isale hatları patlamaya devam ediyor. Bitez'de daha önce pek çok patlak meydana gelen Atatürk Bulvarı'nda bir kez daha patlama yaşandı. Patlamayla birlikte asfalt yarıldı, tonlarca su yola aktı.

Sürücüler dereye dönen ve asfaltı parçalanan yolda güçlükle ilerledi, trafik akışı aksadı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi. Bölgede MUSKİ ekiplerince çalışma başlatılırken, patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.