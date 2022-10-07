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Bodrum'da kaza: 1 kişi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

AA7 Ekim 2022 Cuma 07:40 - Güncelleme:
Bodrum'da kaza: 1 kişi öldü
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Bülent İsmail S'nin kullandığı 48 AIP 375 plakalı otomobil, Bitez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki istinat duvarı ile telefon direğine, ardından da karşı yönden gelen Ahmet Varda idaresindeki 48 TJ 061 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile motosikletteki Deniz Varda, otomobildeki Ceren Demirel S. yaralandı. Caddeye savrulan yaralılar için 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve kalbi duran motosiklet sürücüsü Ahmet Varda'ya bir süre kaza yerinde kalp masajı yapıldı. Varda, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılar da bölgeye gelen ambulanslarla kaldırıldıkları ilçedeki hastanelerde tedavi altına alınırken, Deniz Varda ile Ceren Demirel S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

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