Bodrum'da motosiklet araçla çarpıştı: 2 genç hayatını kaybetti

Kaza, Turgutreis - Gümüşlük yolu Kadıkalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede oldukça süratli şekilde seyrettiği iddia edilen 25 ADN 691 plakalı motosiklet, 5. Sokak'tan caddeye çıkan K.H. idaresindeki 20 H 8180 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosiklet önce telefon direğine, ardından yol kenarındaki binanın duvarına çarptı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kontrollerde motosiklette yolcu olarak bulunan Abdülkadir Tutkum (27) ile ismi öğrenilemeyen sürücü gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. 2 gencin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alınarak karakola götürüldü.