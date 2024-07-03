İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2024 Çarşamba / 27 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5769
  • EURO
    35,1055
  • ALTIN
    2460.55
  • BIST100
    10504
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bodrum'da motosiklet araçla çarpıştı: 2 genç hayatını kaybetti
Güncel

Bodrum'da motosiklet araçla çarpıştı: 2 genç hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araca çarpan motosikletteki 2 genç yaşamını yitirdi.

IHA3 Temmuz 2024 Çarşamba 14:57 - Güncelleme:
Bodrum'da motosiklet araçla çarpıştı: 2 genç hayatını kaybetti
ABONE OL

Kaza, Turgutreis - Gümüşlük yolu Kadıkalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede oldukça süratli şekilde seyrettiği iddia edilen 25 ADN 691 plakalı motosiklet, 5. Sokak'tan caddeye çıkan K.H. idaresindeki 20 H 8180 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosiklet önce telefon direğine, ardından yol kenarındaki binanın duvarına çarptı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kontrollerde motosiklette yolcu olarak bulunan Abdülkadir Tutkum (27) ile ismi öğrenilemeyen sürücü gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. 2 gencin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.