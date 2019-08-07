Bodrum'da ormanlık alanda yangın

Mumcular Mahallesi'nin doğusunda bulunan ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi ile arazöz sevk edildi. Havadan 3 helikopterin de müdahale ettiği yangını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor.

Öte yandan yangının, Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında olması tedirginliğe neden oldu.