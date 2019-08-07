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Bodrum'da ormanlık alanda yangın

BODRUM'un Mumcular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

  • DHA
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Mumcular Mahallesi'nin doğusunda bulunan ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi ile arazöz sevk edildi. Havadan 3 helikopterin de müdahale ettiği yangını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor.
 
Öte yandan yangının, Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında olması tedirginliğe neden oldu.
 

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