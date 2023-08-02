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Bodrumda otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 15:01 - Güncelleme:
Bodrumda otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü var
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Bodrum Turgutreis kara yolu 7046 Sokak girişinde, R.Y. idaresindeki 06 AB 6309 plakalı otomobil ile Gökhan Ö. yönetimindeki 45 UB 3237 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, motosiklet sürücüsünün kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Gökhan Ö'nün cenazesi polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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