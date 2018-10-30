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Bodrum'da sahte pasaportlu 2 Pakistanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklu 2 kişi tutuklandı.

  • AA
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Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Pakistan uyruklu iki kişinin, deniz hudut kapısından Yunan Adaları'na geçmeye çalıştıkları sırada belgelerinin sahte olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, pasaportları İstanbul'da ismini bilmedikleri bir kişiye 4 bin avro karşılığında yaptırdıklarını öne sürdü.

"Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla Bodrum Adliyesine sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

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