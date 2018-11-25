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Bodrum'da su borusu patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

  • AA
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İlçeye bağlı Torba Mahallesi'nde, içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Hattan çıkan tazyikli su yaklaşık 25 metre yükseldi.

Su, Bodrum-Torba kara yolu paralelindeki, bir tarafı ormanlık olan kuru dere yatağına döküldü. Belediye ekibinin hatta gelen suyu kapatmasından bir süre sonra, suyun akışı durdu.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. 

Olay anı cep telefonu kamerasında

Bölgedeki enerji nakil hattının beton direğinin yanından suların fışkırdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüleri kaydeden kişinin, o anlarda  "Çok büyük patlak. İnanılmaz bir patlak." ifadelerini kullandığı görüldü.

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