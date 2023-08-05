Bodrum'da uyuşturucu ile girmeye çalıştı, tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri M.A.K. (24) isimli şahsın ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu otobüsü Torba Uygulama Noktası'nda durdurdu. Şüpheli şahsın eşyaları arasında ve İstanbul'daki ikametinde yapılan aramalarda; bin 370 gram kokain, 43 adet extacy, 2 adet hassas terazi, 2 adet mikser ve 1 adet pres makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.