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Bodrum'da uyuşturucu ile girmeye çalıştı, tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu ile girmeye çalışan şüpheli, narkotik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

IHA5 Ağustos 2023 Cumartesi 15:04 - Güncelleme:
Bodrum'da uyuşturucu ile girmeye çalıştı, tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri M.A.K. (24) isimli şahsın ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu otobüsü Torba Uygulama Noktası'nda durdurdu. Şüpheli şahsın eşyaları arasında ve İstanbul'daki ikametinde yapılan aramalarda; bin 370 gram kokain, 43 adet extacy, 2 adet hassas terazi, 2 adet mikser ve 1 adet pres makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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