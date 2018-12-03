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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

  • AA
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Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, üç şüpheliyle uyuşturucu madde satın alan kişi suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen N.İ, M.A. ve R.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan M.A.Ç. isimli şüpheliye ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

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