Bodrum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
- AA
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin Konacık Mahallesi'nde kaldığı villanın bodrum katına kurduğu iklimlendirme sistemiyle genetiği değiştirilmiş esrar üretip sattığı bilgisine ulaştı.
Çalışma başlatan polisler, Torba Mahallesi'nde E.Y. ile M.C'yi yakaladı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Ö.G. de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Y. ile M.C. tutuklandı, Ö.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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