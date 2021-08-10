AA 10 Ağustos 2021 Salı 17:17 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 17:35

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.







2 UÇAK DAHA KATILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Orman ve itfaiye ekiplerince 3 arazöz ve 4 itfaiye aracıyla karadan, 1 helikopterle havadan yürütülen söndürme çalışmalarına, 2 uçak daha katıldı. Havadan ve karadan çalışmalar aralıksız devam ediyor.