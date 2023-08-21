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Bodrum'da yine aynı manzara

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, tazyikli su metrelerce havaya yükseldi.

IHA21 Ağustos 2023 Pazartesi 11:29 - Güncelleme:
Bodrum'da yine aynı manzara
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Bodrum Torba - Gölköy yolu üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle ana isale hattı patladı. Patlamanın ardından yüzeye çıkan tazyikli su, metrelerce havaya yükseldi. Yoldan geçen sürücüler, kısa süreli şaşkınlık yaşarken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, muhtemel bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Metrelerce havaya yükselen tazyikli suyun durdurulması ve sorunun giderilmesi için ekipler çalışma başlattı.

  • ana isale hattı patladı
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  • Bodrum ilçesi

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