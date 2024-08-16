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Bodrum'da zeytin yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alandan çıkan yangın zeytinliğe sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 16:35 - Güncelleme:
Bodrum'da zeytin yangını
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda başlayıp zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilik alandan ve zeytinlikten dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, çok sayıda arazöz ve Muğla Büyükşehir Beledisine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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