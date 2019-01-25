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Bodrum’u fırtına vurdu; iş yerleri su bastı, kayıklar alabora oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün başlayan ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı iş yerlerini su bastı, kayıklar alabora oldu.

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Dün başlayan ve güneydoğu yönünden gelen fırtına Bodrum’u vurmaya başladı. Hızı zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kıyı kesimlerini vuran fırtına nedeniyle Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dev dalgalar oluştu. Denizde etkisini daha çok gösteren şiddetli lodos yüzünden deniz kenarındaki işletmeler kum torbaları ile dükkanlarına barikat kurdu. Deniz suyunun işletmelere girmesini önleyen esnaf zor anlar yaşadı. Bazı işyerleri ise deniz suyu ile doldu. Sahildeki restoran ve kafelerin masa ve sandalyeleri denize sürüklendi. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı. Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. İtfaiye, jandarma, polis ve zabıta ekipleri alarma geçti. Meteoroloji yetkilileri şiddetli lodosun bu gece yarısına kadar etkili olacağını belirtti.

Fırtına nedeniyle bir yelkenli tekne kara ada açıklarından batma tehlikesi geçirdi.  Yardım isteyen gemi kaptanını imdadına Kıyem - 2 yetişti. Sahil güvenlik nezaretinde tekne İçmeler tersanesine çekildiği öğrenildi. 

Öte yandan bazı vatandaşlar fırtınanın oluşturduğu dalgalarla özçekim yaptı.

 

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