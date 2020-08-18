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Bodrum'un en ses getiren partisi: ALEM SUMMER gerçekleşti

SUSONA BODRUM'DA dün gece gerçekleşen ALEM SUMMER daveti bu yazın en çok konuşulan event'leri arasında yerini aldı.

18 Ağustos 2020 Salı 12:23 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 12:23
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Kutay Grup ve ABK Holding'in ev sahipliğinde gerçekleşen Talay Lounge'daki özel davete iş, sanat ve cemiyet hayatından tanınmış simalar katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak organize edilen gecede Eda-Sarp Evliyagil, Mine Özmen, İpek Develi, Özlem Kaymaz, Ege Kökenli, Mu Tunç , Özlem-Gökhan Avcıoğlu, Nuray Fenercioğlu ve Beste Yurttaş gibi isimler yer aldı.

ALEM SUMMER PARTİSİ'nde Kutay Grup ve ABK Holding'in muhteşem klasik arabaları da otomobil tutkunları tarafından büyük ilgi gördü.

Dj Mert Levent'in canlı performansı geceye renk katarken Frankie Bodrum'un lezzetli barbekü sunumu da davetliler tarafından beğenildi.

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