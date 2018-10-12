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Boeing CEO’su: Otonom uçan arabalar hizmet sektöründe görev almaya başlayacak

Boeing CEO’su Dennis Muilenburg, otonom uçan arabalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Otonom uçan arabalar, hizmet sektöründe görev almaya başlayacak.

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Elektrikli ve uçan arabalar, ulaşım kavramında önemli bir dönüşümü başlattı. Birçok otomotiv ve havacılık deviyle birlikte startup’lar, uçan arabalar geliştirerek geleceğe yönelik önemli yatırımlar yapıyor. GeekWire Zirvesi’nde konuşan Dennis Muilenburg, uçan arabaların geleceği hakkında konuştu. Muilenburg, 5 yıl içerisinde uçan otonom arabaların gökyüzünde olacağını belirtti.
 
Kendilerinin de uçan otonom araba prototiplerinin olduğunu belirten Muilenburg, testlere başlayacaklarını söyledi. Testlerin Airbus’ın yaptığı gibi Pendleton şehrine benzer bir alanda gerçekleşmesi bekleniyor.
 
Otonom hareket edebilen uçan arabalar, dikey iniş ve kalkış özellikleriyle ulaşımı çok daha basit hale getirecek. Bu araçlar ilk olarak kargo taşıma görevlerini yerine getirecek.
 
(Tech Inside)

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