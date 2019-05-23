Boeing Ticari Uçaklar Başkanı McAllister, Türkiye’ye geliyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yarın Türkiye'de olması planlanan Kevin G. McAllister, THY üst yönetimiyle görüşecek.

Söz konusu görüşmede, THY'nin de yere indirilen 12 adet MAX tipi uçakları ve gelecekteki siparişlerinin ele alınması bekleniyor.

THY yetkilileri ile gerçekleştirilecek görüşmede, uçaklara ilişkin garantiler ve çözümle ilgili sürecin ele alınması öngörülüyor.