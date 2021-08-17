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Boğanın saldırısına uğrayan 50 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Antalya'da boğanın saldırısına uğrayan kişi, hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenaze, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

AA17 Ağustos 2021 Salı 12:31 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 12:31
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Orhan Öztürk (50), Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde bahçede bağlı bulunan boğanın ipinin boşaldığını fark edince telefonla aradığı oğlu Mehmet Öztürk'ten yardım istedi.

Eve gelen Öztürk, babasını evin bahçesinde hareketsiz yatar halde buldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Orhan Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Öztürk'ün boğanın saldırısı sonucu aldığı darbeyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenaze, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

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