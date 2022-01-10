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Boğaz trafiği geçici olarak trafiğe kapatıldı

AGİA Dynami adlı kargo gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası yaptı. Boğaz, yaklaşık 1 saat boyunca gemi trafiğine kapatılırken, geçici tamiri yapılan kargo gemisi, Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait römorkör eşliğinde Kumkapı açıklarına demirletildi.

DHA10 Ocak 2022 Pazartesi 18:38 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 18:38
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Liberya bandıralı Agia Dynami adlı kargo gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparken, saat 16.45 sıralarında Bebek açıklarında makine arızası yaptı.

Arıza gemi mürettebatı tarafından geçici olarak giderilirken, Boğaz trafiği tedbir amaçlı olarak her iki yönden gemi geçişine kapatıldı. 180 metre uzunluğundaki gemi, geçici tamirinin ardından hareket ederek, Emniyet Müdürlüğüne ait römorkör eşliğinde Kumkapı açıklarına demirletildi.

Geminin demirlemesinin ardından Boğaz trafiği yaklaşık 1 saat sonra tekrar gemi geçişlerine açıldı.

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