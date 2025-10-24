CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin Boğaz'a nazır inşaat projelerini yapan işadamlarını adeta haraca bağladığı ortaya çıktı. Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın ruhsat onayı için işadamlarından yaklaşık 50 milyon dolar rüşvet aldığını anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak mahkemeye gönderilen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesinin yankıları sürüyor. Yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 4 Haziran'da tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş'in ifadeleri, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde dönen rüşvet çarkını gözler önüne serdi.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın, Beşiktaş'taki inşaatlara ve işyerlerine ait ruhsatların onayı karşılığında iş insanlarından toplam 50 milyon dolar rüşvet aldıklarını söyledi. Ozan İş, savcılığın iddianamesinde yer alan ifadesinde, Rıza Akpolat ile Ali Rıza Yılmaz'ın aldığı 50 milyon dolarlık rüşvet çarkını kalem kalem sıraladı.

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş bölgesindeki bazı iş insanlarının yaptığı inşaat ve işyerlerine ait ruhsat taleplerinde Rıza Akpolat ve Ali Rıza Yılmaz'ın yüksek tutarlarda para talep ettiklerine şahit olduğunu belirten Ozan İş'in ifadesinde anlattıkları şöyle:

PARALAR AKPOLAT'A AKTI

4 ÖZAK Gayrimenkul'den yapı ruhsatının düzenlenmesi sürecinde, plan tadiline istinaden gayri resmi para alışverişi 12 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu para Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda Rıza Akpolat'a verilmek üzere teslim alınmıştır. 4 Mandarin Otel'e işletme ruhsatı verilmesi kapsamında Ali Rıza Yılmaz tarafından koordine edilerek 750 bin dolar gayri resmi para teslim alınıp Rıza Akpolat'a sevk edilmiştir.

4 ASTAŞ grup tarafından Polis Okulu inşaat sahasında kalan tali yolun alımına istinaden Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda 300 bin dolar gayri resmi para şirket merkezinde elden alınmış, Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir. Ayrıca ASTAŞ-YAPI ve YAPI Balmumcu Adi Ortaklığı için yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş olup bu kapsamda da bir miktar para alındığını biliyorum; ancak kimin, nereden ve ne kadar para aldığına dair bilgim bulunmamaktadır. 4 Bayer-Kocadağ Yatırım Ortaklığı Boulevard Balmumcu Projesi'nde yapı ruhsatı verilmesi karşılığında 4 milyon dolar gayri resmi para alınmış, Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir.

ELDEN NAKİT PARA, HEDİYE DAİRE

4 Mesa Şirketler Grubu Kent Etiler Projesi'nde, Mert Boysanoğlu ile Rıza Akpolat'ın özel görüşmeleri neticesinde İBB ve KİPTAŞ koordinasyonunun sağlanması, yıkım ruhsatı düzenlenmesi ve yıkım işleminin Beşiktaş Belediyesi'ne taşere edilmesi karşılığında Rıza Akpolat'a MESA Beykoz evlerinde ücretsiz bir adet ev verilmiş ve 2024 yılı yerel seçimleri sonrasında haziran ayı içinde para verilmiştir.

Şirket sahibi M.B. ile Rıza Akpolat belediye binasında uzun bir görüşme yapmış, sonrasında ise Beşiktaş Belediyesi Aşevi'ne 20 milyon TL bağış adı altında para istenmiş olup söz konusu para nakit olarak Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda Akpolat'a teslim edilmiştir. 4 Mana İnşaat'ın Beşiktaş sınırları içerisinde birçok yatırımı bulunmaktadır. Bu kapsamda imara aykırılıklar ve çatı tadillerinde yer alan usulsüzlükler görmezden gelinmiş olup buna karşılık farklı tarihlerde aşevine bağış adı altında sürekli yüksek meblağlardan oluşan toplam 30 milyon TL elden para alınmıştır. Bu işlemler Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda yapılmış, paralar Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir.

RÜŞVETİN KILIFI AŞEVİNE BAĞIŞ

4 Polat Akatlar avam projesi için onay ve inşaat ruhsatı düzenlenmiş olup daha sonra söz konusu planlar mahkeme kararı ile usulsüz olduğundan iptal edilmiştir. Bu süreçte Rıza Akpolat ve Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda farklı tarihlerde sürekli olarak aşevine bağış adı altında toplam 35 milyon TL nakit olarak alınmış, yine Polat Hotel'de sürekli olarak Rıza Akpolat'ın misafirleri ağırlanmış olup bu işlemler karşılığında yaklaşık 20 milyon TL Beşiktaş Belediyesi ciro hesabı olarak mahsuplaşılmıştır. Kayıtlar Polat Hotel'den istenebilir.

Bununla birlikte Polat için yine proje onayı yapılmış ve içkili lokanta ruhsatı düzenlenmiş olup ancak buna karşılık alınan paralara ilişkin bir bilgim bulunmamaktadır. 4 Serdar Bilgili isimli işadamın Akaretler'de bulunan yerlerinin restorasyon iskân problemi olmamasına rağmen onay için elden para istenmiş, onay karşılığında Rıza Akpolat'ın makamında Serdar Bilgili tarafından 500 bin dolar Rıza Akpolat' a teslim edilmiş, sonrasında operasyon yapılması neticesinde paranın kalanı teslim edilememiştir.

USULSÜZ TADİLAT İÇİN 12 MİLYON DOLAR

4 Four Seasons Otel'in usulsüz tadilat işlemleri için 12 milyon dolar civarında gayri resmi para alınmıştır. Bu paralar aşevine bağış adı altında farklı tarihlerde sürekli olarak gerçekleştirilmiştir. Mesut Toprak ve Ali Rıza Yılmaz'ın yakın ilişkisi çerçevesinde para trafiği koordinasyonu sağlanarak Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir. Yine Ortaköy'de yer alan Four Seasons Residence inşaat ruhsatı için yapı ruhsatı düzenlenmiş olup buna karşılık 30 milyon dolar gayri resmi para alınmıştır.

Para transferi Ali Rıza Yılmaz kontrolünde gerçekleştirilmiştir. 4 The Host Group isimli firmanın Nispetiye Caddesi'ndeki yer alan işletmesi için düzenlenmiş olan içkili lokanta ruhsatına karşılık elden nakit para teslim alınmıştır. 4 Karamancı Turistik Tesisleri isimli firmanın Gayrettepe'deki adresinde yer alan işletmesi için otel ruhsatı düzenlenmesi karşılığında elden nakit para teslim alınmıştır. 4 Levent Yiyecek A.Ş. isimli firmanın Levent'teki adresinde yer alan işletmesi için düzenlenmiş olan içkili lokanta ruhsatına karşılık elden nakit para teslim alınmıştır.

