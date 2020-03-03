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Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Akdeniz'e iniyor. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.

DHA03 Mart 2020 Salı 10:41 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 10:42

Marmara Denizi'nden saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. 

Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Akdeniz'e iniyor. 

Boğazdan geçiş sırasında gemiye, Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti. 

Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.

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