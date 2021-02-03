İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Şubat 2021 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1493
  • EURO
    8,6073
  • ALTIN
    422.266
  • BIST100
    1521.37
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu: Asla istifayı düşünmüyorum
Güncel

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu: Asla istifayı düşünmüyorum

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, 'Asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım.' diye konuştu.

DHA03 Şubat 2021 Çarşamba 11:47 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 11:47
ABONE OL

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Teknofest tanıtım toplantısına katıldı. Bulu burada bir açıklama yaparak, "Şimdiye kadar birçok noktada birçok tecrübe kazandım. Ben bu tecrübelerimi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak aktarma hayaliyle yaşadım çok uzun süredir. Şu anda bu noktaya geldiğim için bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum. Boğaziçi'nin paydaşlarıyla birlikte, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla hatta etraftaki esnaflarıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi'ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir. Ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ve bunu yapabileceğime inanıyorum, 4 sene içerisinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.