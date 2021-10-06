Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan öğrencilerden 2'si tutuklandı

AA 6 Ekim 2021 Çarşamba 22:02 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 23:50

BÜ'de 4 Ekim'de yaşanan izinsiz gösteri sırasında bir grubun Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü kesmesi, bir kişinin de otomobilin üzerine çıkması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9'u üniversitenin öğrencisi, 1'i üniversitenin mezunu 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilirken, 3'ü serbest bırakıldı.

Soruşturma savcılığına çıkarılan 7 şüpheliden 3'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Tutuklama talepli sevk yazısında, sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden Boğaziçi Dayanışması hesabından yapılan toplanma çağrıları üzerine 4 Ekim 2021'de üniversite kampüsünde protesto eylemi yapıldığı belirtildi.

Toplanan 60 kişinin, rektörlük binasından çıkan makam aracına binmek için yönelen Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin önünü kesmeye çalıştıkları, özel güvenlik görevlilerinin rektörü korumaya alarak araca binmesini sağladıkları bilgisine yer verilen yazıda, rektörün aracının hareket edeceği esnada eylemci grup tarafından etrafının sarılarak geçişinin engellendiği, slogan atan gruptakilerin güvenlik görevlileriyle aralarında arbede yaşandığı kaydedildi.

Yazıda, grubun dağılmaları yönünde defalarca uyarıda bulunulmasına rağmen, 5 şüphelinin grubu yönlendirmesiyle güvenlik görevlileri ile grup arasında sözlü münakaşa yaşandığı, bu sırada E.B.G isimli şahsın, özel güvenlik görevlilerinin oluşturduğu güvenlik hattını aşarak, önce makam aracının kaputunun üzerine atladığı, ardından içinde rektör bulunan aracın tavan kısmına çıkarak bekleyen grubu provoke edecek şekilde hakaretlerde bulunup, tavan üzerinde defalarca zıpladığı ve araca zarar verdiği anlatıldı.

E.B.G.'nin özel güvenlik görevlilerince kollarından çekilmek suretiyle aracın üzerinden indirildiği vurgulanan yazıda, bu esnada şüpheli C.P.Ö'nün E.B.G'yi indirmeye çalışan güvenlik görevlisinin arkasından boğazını sert bir şekilde sıkarak geriye doğru sürüklediği, başkaca 2 şüphelinin güvenlik görevlilerine sözlü hakaret ettiği, 1 şüphelinin de özel güvenlik müdürüne hakarette bulunduğu aktarıldı.

Yazıda, yaşanan olaylar nedeniyle bir özel güvenlik görevlisinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtilirken, şüpheliler E.B.G, C.P.Ö ve E.B'nin tutuklanması talep edildi.

Nöbetçi hakimlik, şüphelilerden rektörün makam aracının üzerine çıktığı tespit edilen E.B.G.'nin "görevi yaptırmamak için direnme", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "mala zarar verme", E.B.G'yi araç üzerinden indirmeye çalışan güvenlik görevlisinin boğazını sıktığı tespit edilen C.P.Ö'nün ise ''görevi yaptırmamak için direnme" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, şüpheli E.B'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını karara bağladı.

- Olay

Üniversitede 4 Ekim'de yaşanan ve güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen izinsiz gösteri sırasında bir grup, Rektör İnci'nin makam aracının önünü kesmiş ve gruptan bir kişi otomobilin üzerine çıkmıştı. Bu gösterici, güvenlik görevlileri tarafından aracın üzerinden indirilmişti.

İzinsiz gösterinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün 7 kişi gözaltına alınmıştı. Polis ekipleri, bu sırada kendilerine mukavemette bulunan 3 kişiyi daha gözaltına almıştı.

