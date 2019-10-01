Boğazımızdan bir şey geçmiyor
Evlatları dağa götürülen annelerin Diyarbakır İl binası önündeki nöbeti 29’uncu gününde 49 kişiyle devam ediyor. PKK’ya ve HDP’ye seslenen aileler, “Çocuklarımızı bırakın. Boğazımızdan bir şey geçmiyor” dedi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin 3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor. 10 ay önce 23 yaşındaki oğlu Özgür Ödümlü’ün Irak bölgesine kaçırıldığını belirten anne Lütfiye Ödümlü, oğlundan
10 aydır haber alamadığını söyledi.
ÇOCUKLARIMIZI HDP GÖNDERDİ
Ödümlü, “29 gündür buradayım, oturmaya devam ediyorum. Benim oğlumu vermeseler ben buradan kalkmıyorum, bende burada ağlıyorum, bütün anneler burada bir çözüm bulsunlar. Cumhurbaşkanı ve bütün Türkiye’ye sesleniyorum yardım etsinler. Bizim çocukları bıraksınlar, kış geldi çocuklarımız orada ne yapıyor. Ne yiyor ne içiyorlar, bende buradayım boğazımdan bir şey geçmiyor. Oğlum 10 aydır kayıp, her tarafta arıyorum, HDP il binasındakiler oğlumu Irak’a götürüp teslim etti” dedi.
BURADAN KALKMIYORUM
‘Ben Irak’a gittim, 20 gün aradım bulamadım, oğlum oradan geçmiş parmak izi ve fotoğrafları var’ diyen Ödümlü, “Oğlum PKK elinde vermiyorlar, kızım kanser hastası, oğlumu vermeseler ben buradan kalkmıyorum, o kadar kamp dolaştım gitmediğim kapı kalmadı. Ben sahipsizim kimsem yok, kimse bana bakmadı yardım etmedi. Oğlum gel ben 29 gündür burada oturuyorum, ben hastayım biliyorsun kimsem yok gel, ben sana baktım okul okuttum 22 yaşına getirdim neden anneni bıraktın? Ben burada oturacağım senin ağabeyin askerde o da ağlıyor ve üzülüyor” diye konuştu.
YETER ARTIK, CİĞERiMiZ BiTTi
Anne Sıddıka Tatlı, Oğlu Aziz 22 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kandırılarak, dağa kaçırıldığını söyledi. Mardin Artuklu Üniversitesinde son sınıf öğrenci olan oğlundan 2015 yılından bu yana haber alamadığını aktaran anne Tatlı, şöyle konuştu: “Oğlum Mardin Artuklu Üniversitesinde son sınıf öğrencisiyken, onu kandırıp götürdüler. 22 yaşındaydı, şimdi ise 27 yaşına girdi. 5 yıldır ne sağ ne de ölü olduğunu biliyorum, haber alamadım. Gittiği günün akşamı saat 21.00’de yurt müdürü aradı, oğlumun olmadığını
söyledi. Arabamız yoktu komşumuzun arabasıyla hemen Mardin’e gittik. Valizine ‘Anne hakkını bana helal et, ben gidiyorum’ diye not bırakmış.” Oğlunun bir an önce eve gelmesini isteyen anne Tatlı, “Ölü mü diri mi? bilmiyoruz, 5 yıldır yastayız. Sağ ise bize bir telefon açsın. Kayıp olduğu gibi ilan da verdik. Çok aradık Kobani’ye gittik, bulamadık. Hastayım, yeni ameliyat oldum ayakta duramıyorum, belki beni görüyor. Oğlum beni görüyorsan bana bir telefon aç. Yeter artık, ciğerimiz bitti” ifadelerini kullandı.
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