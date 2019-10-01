Boğazımızdan bir şey geçmiyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin 3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor. 10 ay önce 23 yaşındaki oğlu Özgür Ödümlü’ün Irak bölgesine kaçırıldığını belirten anne Lütfiye Ödümlü, oğlundan

10 aydır haber alamadığını söyledi.

ÇOCUKLARIMIZI HDP GÖNDERDİ

Ödümlü, “29 gündür buradayım, oturmaya devam ediyorum. Benim oğlumu vermeseler ben buradan kalkmıyorum, bende burada ağlıyorum, bütün anneler burada bir çözüm bulsunlar. Cumhurbaşkanı ve bütün Türkiye’ye sesleniyorum yardım etsinler. Bizim çocukları bıraksınlar, kış geldi çocuklarımız orada ne yapıyor. Ne yiyor ne içiyorlar, bende buradayım boğazımdan bir şey geçmiyor. Oğlum 10 aydır kayıp, her tarafta arıyorum, HDP il binasındakiler oğlumu Irak’a götürüp teslim etti” dedi.

BURADAN KALKMIYORUM

‘Ben Irak’a gittim, 20 gün aradım bulamadım, oğlum oradan geçmiş parmak izi ve fotoğrafları var’ diyen Ödümlü, “Oğlum PKK elinde vermiyorlar, kızım kanser hastası, oğlumu vermeseler ben buradan kalkmıyorum, o kadar kamp dolaştım gitmediğim kapı kalmadı. Ben sahipsizim kimsem yok, kimse bana bakmadı yardım etmedi. Oğlum gel ben 29 gündür burada oturuyorum, ben hastayım biliyorsun kimsem yok gel, ben sana baktım okul okuttum 22 yaşına getirdim neden anneni bıraktın? Ben burada oturacağım senin ağabeyin askerde o da ağlıyor ve üzülüyor” diye konuştu.