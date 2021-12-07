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Boğazına yumruk atılıp gasp edilen kişi öldü

İstanbul Beyoğlu'nda üç kişi tarafından boğazına yumruk atılıp gasp edildiği öne sürülen yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

DHA7 Aralık 2021 Salı 12:55 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 12:55
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Olay, Beyoğlu Tarlabaşı Caddesi'de dün saat 06.45'te meydana geldi. Görgü şahitlerinin iddiasına göre, 3 kişi, kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu kişinin yanına yaklaşarak gasp etmeye çalıştı. Gaspçılar, cep telefonu ve cüzdanını almaya çalıştıklarında kendilerine direnen adamın boğazına yumruk attı. Yere düşen yabancı uyruklu kişinin cep telefonu ve cüzdanını alan 3 saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi gelene kadar yerde hareketsiz yatan yabancı uyruklu kişiye, yoldan geçen İranlı bir doktor müdahale etti. Doktor, kalp masajı yaparak, yabancı uyruklu kişiyi hayata döndürmeye çalıştı.

UZUN SÜRE KALP MASAJI YAPILDI

Ambulansın gelmesiyle kalp masajına sağlık ekipleri devam etti. Olay yerinde ve devamında ambulansta kalp masajı yapılan adam, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sudanlı olduğu belirtilen ancak adı açıklanmayan kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yabancı uyruklu kişinin gasp edilmesi sonrası yaşanan koşuşturma ve saldırganlardan birinin kaçma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"ADAMA YUMRUK ATTI VE GASP ETTİLER"

Olayı gören Ahmet Ticen Mbay, "Biri adamın boğazına vurdu. Adam yere düşünce telefonunu ve parasını alarak kaçtılar. Sonra ambulans geldi. Adama kalp masajı yapıyorlar. Yumrukla gasp ettiler" dedi. Polis kaçan gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

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