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Boğazını kesip başında bekledi! Eski eşini öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Antalya'da eski eşi Ayten Çağıran'ı (44) boğazını keserek öldüren infaz koruma memuru Abdülkadir Kocaoğlu'nun (48) ifadesi ortaya çıktı. Afyonkarahisar'dan gelip 3 gün boyunca Çağıran'ı takip eden Kocaoğlu, eski eşi barışma teklifini reddedince cinayeti işlediğini söyledi. Ayten Çağıran'ın vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi olduğu da tespit edildi.

DHA23 Haziran 2024 Pazar 12:12 - Güncelleme:
Boğazını kesip başında bekledi! Eski eşini öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir Kocaoğlu, Antalya'ya gelerek eski eşi Ayten Çağıran'ı takip etmeye başladı. Kocaoğlu, Çağıran'ın bir akaryakıt istasyonuna doğru gittiğini görünce karşısına çıkarak, konuşmak istedi. Bu sırada Kocaoğlu ile Ayten Çağıran arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kocaoğlu yanında taşıdığı bıçakla Çağıran'ın önce boğazını kesti, ardından da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DAKİKALARCA BAŞINDA BEKLEDİ

Kocaoğlu ekipler gelene kadar Ayten Çağıran'ın başında bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, suç aletiyle beraber Abdülkadir Kocaoğlu'nu gözaltına aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çağıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayten Çağıran'ın boğazının kesildiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi bulunduğu tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Abdülkadir Kocaoğlu'nun ifadesini almak üzere karakola götürürken, Çağıran'ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BAYRAMDA GELİP TAKİP ETMEYE BAŞLAMIŞ

Abdülkadir Kocaoğlu'nun 2004 yılında evlendiği 2 çocuğunun annesi olan Ayten Çağıran'a sürekli şiddet uyguladığı iddia edildi. Çiftin geçen yıl eylül ayında boşandığı, çocukların da annede kaldığı öğrenildi. Abdülkadir Kocaoğlu'nun Kurban Bayramı'nın son günü olan 19 Haziran'da Afyonkarahisar'dan Antalya'ya gelip, eski eşini takip etmeye başladığı ve dün de cinayeti işlediği tespit edildi. Abdülkadir Kocaoğlu'nun olayla ilgili ilk ifadesinde, barışmak amacıyla eski eşiyle konuşmaya geldiği, Ayten Çağıran'ı teklifi geri çevirince de öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Kocaoğlu'nun ifadesinde, "Pişmanım, bir anlık sinirle bu durum yaşandı" dediği belirtildi.

Diğer yandan 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' ve 'kötü muamele' suç kayıtları olduğu belirlenen Abdülkadir Kocaoğlu'nun evlendikten 2 yıl sonra 'Koku' olan soyadını değiştirdiği kaydedildi.

DOĞUM GÜNÜNDEN 2 HAFTA SONA ÖLÜME GİTTİ

Bu arada Ayten Çağıran'ın 2 hafta önce bir arkadaşıyla pasta kesip doğum gününü kutladığı ortaya çıktı. Çağıran'ın doğum günü olan 7 Haziran'da, arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Teşekkür ederim arkadaşım, sürprizin için" notuyla paylaştığı görüldü.

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