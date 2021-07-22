Boğduğu annesinin boğazını kesti

DHA 22 Temmuz 2021 Perşembe 00:42 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 00:42

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tilkilik Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen G.R., iddiaya göre dün henüz bilinmeyen nedenle annesi Şadiye Rüzgar ile tartıştı. G.R., sabah saatlerinde annesi Şadiye Rüzgar'ın yaşadığı Tilkilik Mahallesi'ndeki evine gitti. Uyuduğu sırada annesini elleriyle boğan G.R., daha sonra boğazını kesti. Annesinin cesedini yatağın altına saklayan G.R., motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Şadiye Rüzgar'dan haber alamayan büyük oğlunun eşi, akşam saatlerinde evine gittiği kayınvalidesini kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgar'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

5 YIL ÖNCE EVİNİ YAKMIŞ

5 yıl önce ailesiyle yaşadığı evi yaktığı da öğrenilen olayın şüphelisi G.R.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İlçedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, G.R.'nin motosikletiyle kent merkezine kaçtığını tespit etti. Kent merkezindeki bir parkta otururken polis ekiplerince yakalanan cinayet şüphelisi G.R. gözaltına alındı. G.R., polisteki ifadesinde tartıştığı annesini öldürdüğünü söyleyerek cinayeti işlediğini itiraf etti. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.