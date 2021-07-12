İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2021 Pazartesi / 2 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6577
  • EURO
    10,2916
  • ALTIN
    504.177
  • BIST100
    1378.28
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Boğulan gencin kaybolan arkadaşının da cansız bedenine ulaşıldı
Güncel

Boğulan gencin kaybolan arkadaşının da cansız bedenine ulaşıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün denizde boğulan Memik Bozkurt (18) ile birlikte akıntıya kapılıp kaybolan arkadaşı Kadir Köktaş'ın (19) da cansız bedenine ulaşıldı.

DHA12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:35 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:35
ABONE OL

Olay, dün saat 15.30 sıralarında balıkçı barınağı yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için denize giren Memik Bozkurt ve arkadaşı Kadir Köktaş, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Memik Bozkurt sudan çıkarılırken, Kadir Köktaş'a ise ulaşılamadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için ambulansla morga kaldırılırken, ekipler Köktaş'ı bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler ve vatandaşlar tarafından gece boyunca aranan Kadir Köktaş'ın da sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu. Köktaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gençlerin cenazelerinin otopsinin ardından memleketleri Gaziantep'e gönderileceği bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.