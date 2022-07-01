Boğulduğu düşünülen genç parası için öldürülmüş olabilir

Gençlik Plajı'nda iki arkadaşıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Serhan Viran'ın (24) babası Nuri Viran, oğlunun öldürülmüş olabileceği iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Savcılığına başvurdu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Nuri Viran, AA muhabirine, oğlunun ölmeden önce sattığı aracından aldığı 40 bin liranın banka hesaplarında bulunmadığını söyledi.

Oğlunun parası için öldürülmüş olabileceğini öne süren Viran, "Ben paranın peşinde değilim, adaletin peşindeyim. Suçlu varsa çıksın. Oğlumun rahat uyumasını istiyorum, ben de acı içinde yaşamak istemiyorum." ifadesini kullandı.

İlknur Karaduman ise kardeşinin öldürüldüğüne dair şüpheleri bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Kardeşimin telefonundaki mesajlardan profesyonel kamera aldığını öğrendik. Denize birlikte gittiği arkadaşlarına kamerasını ve kıyafetlerini sorduk. Kıyafet ve saat teslim edilirken, kamera ilk önce teslim edilmedi. Sonrasında teslim edilen kamerada hafıza kartının olmadığını fark ettik. Kameradaki görüntülerin temizlenmiş olabileceğini düşünüyoruz. Kardeşimin denize parası için öldürülmek amacıyla götürüldüğünü ya da şakalaşırken boğulduğunu ve korkulup kaçıldığını düşünüyoruz. Kardeşimin telefonunu, kamerayı incelenmesi için savcılığa verdik."

Kardeşinin bir ay önce aracını sattığını ve kendilerine parayı bankaya yatırdığını söylediğini belirten Karaduman, "40 bin lirayı bir ay içinde kendisinin harcayabileceğini düşünmüyorum. 20 yıllık arkadaşlarının başsağlığına bile gelmemeleri bizi çok düşündürüyor. Kardeşim 24 yaşına kadar hiç denize gitmiş bir insan değildi. Kesinlikle yüzmeyi bilmiyordu. Olayda kimin suçu varsa ya da susuyorsa bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

Oğlunun fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken anne Halime Viran da varsa suçluların bulunmasını istedi.

