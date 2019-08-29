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Boğulma tehlikesi yaşayan Rus çocuk hastanede hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 18 Ağustos'ta bir otelin yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren ve buradaki ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine sevk edilen Rus vatandaşı 12 yaşındaki Alisa Adamova, hayatını kaybetti.

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PAÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alisa Adamova'nın, ilçedeki bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelerine sevk edildiğini hatırlattı.

Çocuğun, PAÜ Çocuk Servisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirten Akçay, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

- "DOKTORLAR ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Rusya'nın St. Petersburg şehrinden tatil için geldikleri Bodrum'da çocuklarını yitiren Adamova ailesi de büyük üzüntü yaşıyor.

Baba Andris Adamova (45) "Çok üzgünüm. Türk doktorlara çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar." ifadelerini kullandı.

Anne Natallia Adamova (44) da kızının yaşam mücadelesini kaybettiği için üzgün olduğunu dile getirdi.

Alisa Adamova'nın cenazesi hastaneden aile yakınları tarafından Rusya'ya götürülmek üzere alındı.

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