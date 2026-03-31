İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4813
  • EURO
    51,0828
  • ALTIN
    6524.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bohçacı kılığında 880 bin liralık vurgun: Anbean kayıt altına alındı
Güncel

Bohçacı kılığında 880 bin liralık vurgun: Anbean kayıt altına alındı

Afyonkarahisar'da bohçacı kılığında gittikleri köyde bir kişinin ev almak için biriktirdiği 880 bin lirayı çalan hırsızlar jandarmanın takibi sonrası Kırıkkale'de yakalanırken, şahısların parayı çaldıktan sonra otomobile binerek köyden uzaklaşmaları ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

IHA31 Mart 2026 Salı 12:05
ABONE OL

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Taşlıdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taşlıdere köyünde yaşayan Fahrettin Özdoğan, jandarmaya başvurarak yeni bir ev almak için biriktirdiği 880 bin TL'nin evinden çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede olayı gerçekleştiren şahısların bohçacı kılığında köye gelen 3'ü kadın 4 kişi olduğunu ve hırsızlık olayının ardından araçla köyden kaçtıklarını tespit etti.

JANDARMA TAKİBE ALDI

Ardından aracı takibe alan ekipler şüphelilerin kullandığı aracın Kırıkkale'de olduğunu belirledi. Şahıslar Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3'ü kadın 4 kişiden P.B. tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, diğer 3 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

  • hırsızlık
  • ev almak
  • parayı çalmak

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.