Bohçacı kılığında 880 bin liralık vurgun: Anbean kayıt altına alındı

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Taşlıdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taşlıdere köyünde yaşayan Fahrettin Özdoğan, jandarmaya başvurarak yeni bir ev almak için biriktirdiği 880 bin TL'nin evinden çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede olayı gerçekleştiren şahısların bohçacı kılığında köye gelen 3'ü kadın 4 kişi olduğunu ve hırsızlık olayının ardından araçla köyden kaçtıklarını tespit etti.

Ardından aracı takibe alan ekipler şüphelilerin kullandığı aracın Kırıkkale'de olduğunu belirledi. Şahıslar Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3'ü kadın 4 kişiden P.B. tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, diğer 3 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.