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Boko Haram, Nijerya'da askerlere saldırdı: 10 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram askerlere saldırdı. Çıkan çatışmada 10 asker hayatını kaybetti.

AA09 Aralık 2020 Çarşamba 17:01 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 17:01
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Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen askeri yetkili, yaptığı açıklamada, askerlerin, Borno eyaletindeki Alagarno bölgesinde Boko Haram'ın saldırısına uğradığını belirtti.

Yetkili, "Saldırıda, 10 askerimizi kaybettik ve teröristler bir askeri kaçırdı." dedi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, bugün yaptığı açıklamada, Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 17 teröristin öldürüldüğünü kaydetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

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