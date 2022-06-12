İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2022 Pazar / 13 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1113
  • EURO
    18,0195
  • ALTIN
    1029.96
  • BIST100
    2543.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Boksöre sopalı saldırı... Gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı
Güncel

Boksöre sopalı saldırı... Gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir boksöre sopalar ile saldıran 7 kişiden 6'su tutuklandı. Olay anı ise saniye saniye bir güvenlik kamerasına yansıdı

IHA12 Haziran 2022 Pazar 17:52 - Güncelleme:
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, boksör Oguzhan Yağmur ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan Zafer G. ve beraberindeki 6 kişi, arkadaşının iş yerinde bulunan boksöre saldırdı. Sopalarla dövülen boksör aldığı darbeler ile yere yığıldı. Araya girmeye çalışanları da engelleyen saldırganlar, ellerindeki sopalarla olay yerinden ayrılana kadar Yağmur'a vurmaya devam etti.

26 Mayıs'ta yaşanana olay sonrası Boksör Oguzhan Yağmur'un şikayeti üzerine 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, Zafer G. ile kardeşleri Tayfun, Şükrü, Onur G. ve Mustafa G. ile Süleyman K. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.