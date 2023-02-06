Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Depremin şiddeti gözler önüne serildi! Korku dolu anlar kameralara yansıdı

Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var. Artçı sarsıntılar sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgelerine sevk ettik. Şu an son gelen artçı 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade etti. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. En yüksek seviyede alarmı verdik." ifadelerini kullandı.

Dakika dakika bölgede yaşananlar:

13:53 AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. 6,5- 6,7 büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar devam edecektir

13:36 AFAD: Kahramanmaraş'ta saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

13: 35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile telefonda görüştü, ildeki duruma ilişkin bilgi aldı



13:28 AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle TBMM'nin çalışmalarına bu hafta ara verileceğini bildirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), depremden zarar gören akaryakıt istasyonlarının otomasyon sistemlerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini 30 gün süre ile ertelediğini bildirdi.

AFAD Genel Merkezde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7,7'lik deprem geniş bir alanda hissedildi. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. İllerdeki valilerin yanına 10 vali daha görevlendirildi. 9 bin personel arama-kurtarma çalışması yürütüyor. 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkazdan kurtarılan 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkılan bina sayısı 2 bin 818'dir. Uluslararası yardımlar için de ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve AB yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır.

7,7'lik deprem 10 ili vurdu! Başkan Erdoğan: 912 vatandaşımız hayatını kaybetti

AFAD Kahramanmaraş'taki depremin büyüklüğünü 7,7 olarak güncelledi.

Polonya, Romanya ve Litvanya, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım gönderecek.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde, Malatya kent merkezinde bulunan tarihi Yeni Cami de yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde, tüm şehirlerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da 9-10 yaşlarındaki bir kız çocuğu ekiplerce 8 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Bakanlık birimlerince planlanan etkinliklerin iptal edildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle İskenderun Limanı'nda rıhtımda yer yer çökmeler olduğunun tespit edildiğini, diğer limanlarda operasyonların devam ettiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Türkiye'de meydana gelen depreme ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerdeki tüm öğretmenevleri, uygulama otelleri, kapalı spor salonları ve okullar, vatandaşların hizmetine açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Mümkünse şebeke suyu kullanılmaması şu an için önemli. İkinci bir talimat gelene kadar mümkünse şişe suyu kullanılması talep ediliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından "Ortaklarımızla yardım sağlamaya hazırız" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremden etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye niteliğinde prensip kararları aldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili halk arasında korku veya panik yaratacak şekilde gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanı Koca: 81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediyor. Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette. Şu an koordinasyonu deprem felaketinden etkilenen illerimizden Hatay'dan yürütüyoruz.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü: "İlk yapılan tespitlerde Bakanlığımızın yurtlarında yıkım meydana gelmediği, enkaz altında kalanların bulunmadığı tespit edilmiştir."

11:55 Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

Lübnan İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, Kahramanmaraş merkezli ve bölge ülkelerinde de hissedilen depremden dolayı ülkede herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Bakan Akar: Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde bölgedeki ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulardan yaralanan veya hayatını kaybedenin bulunmadığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşanan deprem afeti nedeniyle tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremle ilgili açıklama yaptı. Özener, "17 Ağustos 1999 depreminin büyüklüğüne eşit bir deprem" dedi.

Tayvan yönetimi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere 200 bin dolarlık yardım sağlanacağını duyurdu.

YÖK, depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'dan bölgeye gönderilen yardımları paylaştı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzdan 19 ambulans, 77 sağlık personelimiz ile 1 keşif ve 1 müdahale aracı kara yoluyla, 30 ton malzeme THY kargo uçağıyla deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçiyor.

ABD Büyükelçiliği: Başkan Biden, depremden etkilenenlere yardım edilmesi için USAID ve diğer federal hükümet ortaklarımıza ABD'nin yardım seçeneklerinin incelenmesi yönünde talimat vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile eş güdümlü olarak durumu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.

10:46 MHP, deprem bölgesine milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderiyor.

10:44 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Bu korkunç depremin ardından müttefikimiz Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temas halindeyim. NATO müttefiklerimiz şimdi seferberlik desteğinde bulunuyor.

10:41 Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağı gönderilmeye hazır

10:39 Yunanistan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım gönderecek.

10:38 MSB: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası bölgedeki afetzede vatandaşlarımıza yardım için Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 adet Askerî Ambulans uçağımız ile Ankara'dan bölgeye hareket etti.

10:30 AFAD: Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 78 artçı deprem meydana gelmiştir. SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş'ta 70, Gaziantep'te 80, Şanlıurfa'da 13, Diyarbakır'da 14, Adana'da 10, Adıyaman'da 13, Osmaniye'de 20, Hatay'da 4, Kilis'te 8 ve Malatya'da 47 olmak üzere toplam 284 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 2 bin 323 vatandaşımız yaralanmıştır.

10:27 Türk Kızılay, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında ülke genelinde depolarındaki tüm ilk yardım malzemelerini deprem bölgesine sevk etti.

1999 depreminden sonra en büyük deprem! Kandilli: Artçılar 1 yıl sürecek

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye gönderilen arama ve kurtarma ekiplerinin yola çıktığı bildirildi.

10:13 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye'de bu sabah yaşanan depremin ardından ülkesinin dost Türk halkına gereken yardımı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

10:10 İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadan yapılan yardım çağrısı ve atılan mesajların titizlikle toplanarak bölgedeki arama kurtarma ekiplerine iletildiğini bildirdi.

10:00 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımız depremin olduğu dakikadan itibaren olayı takip etmekte ve yönetmektedir. Şu an Ankara'ya intikal etmek üzere. Antep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız ve 581 yıkılan bina var. Kilis'te 8 kayıp 200 yaralı ve 50 yıkılan bina. Adana 10 kayıp 118 yaralımız ve 16 yıkılan binamız var. Malatya'da 47 kaybımız, 550 yaralımız ve 300 yıkılan binamız var. Hatay'da 4 ölüm, 7 yaralı ve 200 bina yıkıldı. Osmaniye'de 20 kaybımız, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız ve 100 yıkılan bina var. Diyarbakır'da 14 kayıp, 226 yaralımız ve 20 yıkılan bina. Urfa 18 kaybımız 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var. Toplam itibarıyla 284 vefatımız, 2 bin 323 yaralımız ve bin 710 yıkılan bina var. İskenderun Hastanesi eski bir binaydı. Bir yıkım söz konusu. Burada çalışan ve hastalarımızla alakalı çalışmalar devam ediyor. Adıyaman'da Gölbaşı Hastanemizde ağır hasar var. Hastalarımız taburcu edilmiş durumda. Deprem bölgelerine şu ana kadar 102 mobil baz istasyonu gönderilmiştir ve devreye alınmaya başlanmıştır. Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız. Okullarımız, yurtlarımız, pansiyonlarımız hamdolsun sapasağlam yerinde. Binalar tek tek kontrol edilecektir. Orada şüpheleniyorsanız binalara girmeyin. An itibarıyla 78 artçı deprem söz konusu. Bunların en büyüğü 6,6. 6'dan büyük 3 artçı deprem, 5'ten büyük 8 artçı deprem var. Bir hafta tüm okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı bakanımızla değerlendireceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremle ilgili son durumu açıkladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Ordu, Trabzon, Rize ve Giresun'dan ekipler bölgeye sevk edildi.

09:50 Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde hasar gören Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası ulaşıma kapatıldı.

09:47 Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle parti görevlilerini ve mensuplarını arama-kurtarma çalışmalarına destek olmaya ve kan bağışında bulunmaya çağırdı.

09:41 Hatay'ın İskenderun ilçesinde aralarında devlet hastanesinin bir bölümünün de olduğu 20'nin üzerinde bina yıkıldı.

09:39 Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

09:38 Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan 8 katlı binanın enkazından 1'i engelli 3 kişi daha sağ kurtarıldı. Arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

09:37 KKTC Başbakanı Üstel, 30 kişilik bir arama kurtarma ekibinin, 8 araçla birlikte 12.00'de destek için Türkiye'ye gideceğini söyledi.

09:36 Emniyet Genel Müdürlüğü: (Deprem) Provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisi tespit edildi.

EGM deprem sonrası provokatif paylaşımlar için düğmeye bastı

Mısır, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları sebebiyle taziye mesajı paylaştı.

09:34 Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar sonucunda Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş ve bu illere bağlı Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışının durdurulduğunu açıkladı.

09:33 Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), deprem bölgesindeki vatandaşların acil iletişim ihtiyaçları için hatlarına ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlamaları yapıldığı açıkladı.

09:32 İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Kahramanmaraş merkezli deprem için "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, acil bir yardım programı hazırlanması için talimat verdiğini duyurdu.

09:31 Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremin ardından Antalya'dan bölgeye 452 personel sevk edildi.

09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar deprem bölgesine gitti.

09:24 İçişleri Bakanlığı: Depremin ilk anından itibaren Bakanlığımız ve AFAD yetkililerinin olduğu iletişim grubu, sosyal medyada yardım çağrısı içeriklerini, kurumlara yazılan direkt mesajlar da dahil olmak üzere titizlikle toplayıp hızla ilgili bölgedeki arama kurtarma ekiplerine bildirmektedir.

Enkaz altından seslendi: Ablam, kardeşim ve ben buradayız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

09:21 Milli Eğitim Bakanı Özer: Yaraları sarmak, vatandaşlarımızın yanında olmak için Malatya'ya hareket ediyoruz.

09:20 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiğini bildirdi.

09:19 Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'dan arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevkiyatı devam ediyor.

09:18 Kilis Valiliği: (Deprem) 07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır.

09:17 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu.

09:10 Azerbaycan, deprem nedeniyle Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek

Dünya liderlerinden Türkiye'ye destek mesajları: Her türlü yardıma hazırız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

09:08 Diyarbakır'da can kaybı 14'e yükseldi.

09:07 Hatay Valisi: İskenderun-Antakya'daki devlet hastanesi ve polis evi yıkıldı.

09:03 Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

09:00 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş ve diğer illerde hissedilen deprem sonrası bakanlığa bağlı bölgedeki tüm personelin, valilikler ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara eşlik ettiğini belirtti.

08:56 Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kale de hasar gördü. Merkez Şahinbey ilçesindeki tarihi Gaziantep Kalesi'nin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarında bulunan bazı burçlar, depremin etkisiyle yıkılırken, enkaz yola saçıldı. Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.

Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.

08:48 AFAD: 3'ü 6'nın üzerinde olmak üzere toplam 66 artçı meydana gelmiştir.

08:45 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye İstanbul'dan arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemesinin gönderildiğini bildirdi.

08:21 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle tüm GSM operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açıldığını bildirdi.

08:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa valileri ile deprem sonrası durumla ilgili görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle görüşmelerinde depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı

08:19 Beyaz Saray, Türkiye'deki depremin ardından ABD'nin her türlü yardımı vermeye hazır olduğunu açıkladı.

08:18 Adana'da meydana gelen depremde çöken 14 katlı binadan geriye acı tablo kaldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da yardımcı oluyor. Enkazdan bir kişi sağ çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

08:17 Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek, "Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi.

08:11 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Arama kurtarma çalışmaları sırasında vatandaşların hasarlı binalardan uzak durmaları gerekiyor.

08:07 Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi için ek seferler hazırlandığını bildirdi.

08:04 Suriye'de ilk belirlemelere göre depremde en az 100 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

08:01 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremle ilgili doğru bilgi vatandaşların resmî kaynakları takip etmelerinin büyük önem arz ettiğini bildirdi.

08:00 Gaziantep Valisi Davut Gül: "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu."

07:45 AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

07:35 İletişim Başkanlığı: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacaktır.

07:34 AFAD: Hayati durumlar haricinde telefon görüşmesi yapmaktan kaçının.

07:33 Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi.

07:20 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Deprem bölgesinde evlerine giremeyen tüm vatandaşlarımız, il müftülüklerimiz ve din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler.

07:13 AFAD: Bölgede en büyüğü 6,6 olan 32 artçı meydana geldi.

07:10 Milli Savunma Bakanı ve kuvvet komutanları bölgeye gidiyor.

07:05 Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: (Depremde) 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı.

07:00 Osmaniye Valisi: 65 bina yıkıldı, 7 vatandaşımız hayatını kaybetti.

06:55 MSB: TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır

06:54 Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: (Depremde) 17 vatandaşımız vefat etti, 67 vatandaşımız da yaralı.

06:47 Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: "(Depremde) Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı."

06:40 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası devletin tüm tedbirleri aldığını ve ekiplerin yönlendirildiğini belirtti.

06:35 Malatya Valisi Hulusi Şahin: "İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."

06:28 Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye'de kan bağışına davet etti.

06:22 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş ve Gaziantep valileri ile görüşerek bilgi aldı.

06:15 Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: 12 vatandaşımız vefat etti, 18 binamız yıkılmış vaziyette. Maalesef bazı binalarımızda vatandaşlarımız var müdahale ediyoruz. İl merkezi ve Bilecik ilçemizde ölen vatandaşlarımız var. Köylerimizde genel anlamda olumsuzluk yok.

06:09 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Suriye'nin Mare ve Cenderes kentlerinde de yıkıma neden oldu.

06:06 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), pet çok ilde hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından cep telefonlarıyla iletişime ilişkin uyarıda bulundu.

06:05 İçişleri Bakanı Soylu: (Kahramanmaraş'taki deprem) Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor, biz de bakan arkadaşlarımızla bölgelere gideceğiz. Vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır. Önceliğimiz, enkaz altından kurtarılmaları ve hastaneye sevk edilmeleridir. Kargo uçaklarımız hazır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var.

06:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz" mesajını paylaştı.

06:00 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adana'da bir bina çöktü.

05:48 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası devletimizin tüm kurumları ivedilikle çalışmalarını yürütmektedir. Milletimize, ülkemize geçmiş olsun. Halihazırda tüm çalışmalar AFAD koordinasyonunda sürdürülmektedir. Yaşanan felaket ile alakalı AFAD başta olmak üzere resmi kuruluşların bilgilendirmelerinin takip edilmesi önem arz etmektedir.

05:47 Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

05:43 İçişleri Bakanı Soylu: "(Kahramanmaraş'taki deprem) Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6.

05:40 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.

05:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir."

05:35 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi. Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Kıymetli hemşehrilerim, Şu ana kadar ilimizde herhangi bir yıkım ihbarı almadık. Sükunetle hareket edelim. Trafikte yoğunluk oluşturmayalım. Çok geçmiş olsun" dedi.

05:25 AFAD: Saat 04.36'da merkez üssü Gaziantep'in İslahiye ilçesi olan 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

05:21 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Sivas'ta da hissedilirken kent merkezindeki Pulur Mahallesinde 11. katlı binada çatlaklar meydana geldi. Polis ekipleri apartman sakinlerini tahliye etti.

05:18 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Diyarbakır'da deprem nedeniyle bir bina yıkıldı. Enkazda arama kurtarma çalışması başladı.

05:16 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gaziantep'te deprem nedeniyle bir bina yıkıldı.

05:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

05:09 AFAD: Saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

04:39 AFAD: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

"ARTÇILAR 6 BÜYÜKLÜĞÜNÜ GEÇEBİLİR"

Deprem uzmanı Prof. Şükrü Ersoy: Bizde 5.5 büyüklüğünde geçen depremlerde hasar meydana geliyor. Ailem Mardin'de otelde çok şiddetli hissetmişler. Geniş bir alanda hissedildiğine göre depremin merkez üssünde yıkım çok fazla olabilir. Bu anlamda bölgeye ekiplerin intikal etmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. AFAD bölge için gerekeni zaten yapıyordur. Kocaeli depremi gibi bir deprem. Zemine bağlı olarak çok şiddetli yıkımlara neden olmuş olabilir. Artçılar 6 büyüklüğünü geçebilir. O yüzden deprem geçti diye hareket etmemeleri gerekir. Özellikle depremin merkez üssündekiler. Hava soğuk da olsa açık alanlarda kalmaları lazım.

"YAKLAŞIK 30 SANİYE SÜRDÜ"

Gaziantep'te bulunan TRT Haber Muhabiri Bülent Çulcuoğlu: Gaziantep'te ilk kez böyle büyük bir deprem oldu, yaklaşık 30 saniye sürdü. Gaziantepliler tamamen sokakta. Gerçekten inanılmaz bir sallantıydı. Sallantıdan 10 dakika sonra bir artçı daha oldu. Gaziantep'te elektrikler tamamen kesilmiş vaziyette. Sallantının 15 - 20'inci saniyesinde arka arkaya trafo patlamalarını duydum. Şu anda Gaziantep'te yağmur başladı. Çok büyük panik var.