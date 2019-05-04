Maaranaz köyü terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı
Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Maaranaz köyünü terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı.
- AA
Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Maaranaz köyünü terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı.
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